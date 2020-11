Casal é flagrado fazendo condução ilegal de eleitores em Tefé

Manaus/AM - Um casal foi preso em flagrante fazendo a condução ilegal de eleitores, neste domingo (15), no município de Tefé. O caso foi por policiais militares do 3° Batalhão da Polícia Militar (BPM) no bairro Abial.

Durante a abordagem, os policiais encontraram diversos materiais de campanha eleitoral de um candidato à reeleição. Após diligências, a dupla foi encaminhada ao posto da Polícia Federal para os procedimentos legais.