Casal é executado dentro de carro de aplicativo ao sair de shopping em Manaus

As vítimas, que estava acompanhada de um outro casal, solicitaram uma corrida pelo aplicativo até o bairro do Jorge Teixeira, e ao chegarem no bairro, um outro carro parou ao lado do veículo, e os ocupantes, fortemente armados, começaram a atirar.

Manaus/AM - Ítalo Batista Lima, de 20 anos, e uma jovem ainda não identificada morreram na noite deste sábado (15), dentro de um carro de transporte por aplicativo, na avenida Hilário Gurjão, do bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

