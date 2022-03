Casa que funcionava como desmanche de motocicletas é descoberta em Manaus

No interior do imóvel, a equipe encontrou pertences que tinham sido levados da vítima, a moto dela e outras três que seriam depenadas para a retirada de peças.

O GPS levou a polícia a uma casa localizada no bairro Tarumã. Assim que a viatura chegou, vários homens que estavam no desmanche saíram correndo e conseguiram escapar por uma área de mata.

