Apartamento onde marido espancava esposa em Manaus tinha 16 câmeras de vigilância

Manaus/AM - O apartamento em que um motorista por aplicativo Lindomar de Castro espancou a esposa, de 23 anos, na frente do filho de 5 anos, no Conjunto Viver Melhor, Zona Norte, tinha cerca de 16 câmeras de vigilância que registravam as agressões, conforme informou a a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher (DECCM).

As imagens que mostram o suspeito dando tapas e ameaçando cravar uma faca no pescoço da companheira ganharam repercussão após serem divulgadas no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O vídeo é um compilado de imagens de diferentes momentos. O primeiro é de 2021 e mostra ela sendo ameaçada com faca, já outro vídeo foi em 2022 onde o suspeito dá tapas na mulher na frente do filho do casal. Segundo a vítima, as agressões acontecem há mais de 6 anos.

A polícia já tinha ido à casa da mulher para apurar denúncia de agressão, mas a vítima negou que era agredida porque o marido estava no local. Em um outro momento, ela confirmou as agressões e disse que a maioria das vezes era agredida pelo companheiro que descontava nela outros problemas.

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso.