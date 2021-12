Carro roubado próximo à agência bancária é recuperado em Manaus

Manaus/AM - Um carro modelo KWID, placa PHR 0A05, foi recuperado, nesta quinta-feira (23), no bairro Centro, zona centro-sul de Manaus. O veículo havia sido roubado por dois homens, próximo da avenida Álvaro Maia, quando seu dono estava saindo de uma agência bancária. Os policiais foram informados que o veículo estava seguindo para a zona leste. Ao chegarem até o local, encontraram o carro abandonado. O carro foi entregue ao dono após ser registrado na 3ª Companhia de Motocicletas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam Motos).

