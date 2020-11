Carro que caiu na Baía de Guanabara levava funcionários do porto para casa

Denilson Cruz, 53, Luiz O. Silva, 40, Paulo Almeida, 34, e Rogério Sacramento, 48, que morreram na noite de ontem (18) após o carro em que eles estavam despencar dentro da Baía de Guanabara, eram funcionários de uma empresa do cais do porto.

O grupo já tinha encerrado o turno e estava indo pra casa quando a tragédia aconteceu. Chovia naquele momento e o porto estava bem movimentado devido a troca de horários dos colaboradores. Testemunhas contaram que o motorista estava manobrando o veículo para sair e de repente, o mesmo deslizou na pista molhada e bateu em uma barra de proteção lateral.

Com o impacto, o carro despencou nas águas e afundou rapidamente. Um dos ocupantes ainda chegou a pular do carro antes da queda, mas os colegas dele não tiveram a mesma sorte. O resgate dos corpos foi difícil por conta da profundidade e da chuva que caia comprometendo a visibilidade. A Marinha atuou junto ao Corpo de Bombeiros e emitiu uma nota de pesar lamentando as mortes.