Carro fica destroçado ao atingir caminhão baú durante acidente na AM-010

Com o impacto, o veículo modelo Jeep ficou destroçado e a roda do caminhão quase foi arrancada, mas apesar dos danos não há relatos de feridos até o momento.

A colisão lateral aconteceu quando o carro saia de do Ramal Lago de Serpa e acabou acertando a lateral do caminhão que trafegava na estrada.

Manaus/AM – Um carro e um caminhão baú se chocaram violentamente por volta das 19h deste sábado (3), no Km 113 da rodovia AM-010, no sentido Manaus/Itacoatiara.

