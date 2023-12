Carro é incendiado após briga que terminou com homem morto a tiros em Manaus

Manaus/AM - Um carro foi incendiado neste sábado (23), na Avenida Alarico Furtado, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. O incêndio seria uma retaliação contra um suspeito de atirar e matar um homem a tiros durante uma briga no local.

De acordo com informações de testemunhas à polícia, a confusão iniciou em uma distribuidora onde o carro está estacionado. O proprietário do estabelecimento e do veículo estava no local na companhia do irmão quando um homem identificado apenas como "Ismael" chegou.

O irmão do proprietário e o suspeito começaram uma discussão no local, momento em que Ismael teria se armado com uma garrafa quebrada para atacá-lo. Em seguida, o dono do estabelecimento começou a atirar, atingindo o próprio irmão e Ismael.

As vítimas, que são mototaxistas, foram socorridas para um hospital, mas Ismael veio a óbito enquanto o outro segue internado no Platão Araújo.

Após a morte da vítima ser confirmada, um grupo de amigos de Ismael teria ido até a distribuidora onde houve os tiros e ateou fogo contra o carro do dono do estabelecimento.

O caso está sendo investigado pela polícia.