Carregando Bíblia, homem leva facada no peito no Amazonas

Assim que os profissionais do Samu chegaram ao local, confirmaram que a vítima havia levado uma facada no tórax.

Uma testemunha contou ao LCJ que viu a vítima se debatendo no chão e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acreditando que seria uma crise convulsiva, no entanto, percebeu sangue na blusa de Joaquim.

Manaus/AM - Um homem identificado como Joaquim Lima, de 41 anos, foi esfaqueado na noite de sexta-feira (3), no município de Itacoatiara, no Amazonas. Ele estava retornando para a casa com uma Bíblia e ração para cachorro.

