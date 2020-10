Candidato a vereador que matou esposa por causa de geladeira segue foragido

Adílio Gomes, candidato a vereador do PSDB, é suspeito de assassinar a facadas a esposa Roberta Camille de Araújo, 34 anos no quintal da casa onde moravam na cidade Bandeira do Sul (MG). O crime ocorreu na noite dessa segunda-feira (19), no quintal da casa da família.

Segundo familiares, o casal teria se desentendido por causa da porta de uma geladeira que teria sido deixada aberta mais cedo em um sítio onde eles comemoravam o aniversário de uma das três filha e da mãe de Adílio.

A discussão se estendeu até o grupo voltar para casa e se intensificou no quintal onde o candidato e Camille continuaram alterados. De repente, a filha de 18 anos ouviu a mãe gritar e ao correr para socorrê-la, a encontrou ensanguentada no chão. Roberta foi brutalmente assassinada com 13 facadas pelo corpo.

Adílio saiu correndo e jogou a faca perto da residência. A filha acionou a polícia que fez buscas nas imediações, mas até agora nenhum sinal do homem foi encontrado.

Todas as filha e a mãe do suspeito estavam na casa no momento do crime e a idosa teve que ser levada para o hospital, pois passou mal ao encontrar a cena de horror.