Caminhoneiro é preso em flagrante por contrabando no Amazonas

O Homem foi encaminhado à Delegacia Interativa de Humaitá, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de contrabando e transporte de mercadoria sem nota fiscal e as roupas foram encaminhadas à Secretaria de Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro alegou que transportava verduras e água durante a abordagem. No entanto, durante a fiscalização, os policiais encontraram 1 mil maços de cigarro paraguaio, e 52 peças de roupas, de marcas diversas.

Manaus/AM – Um caminhoneiro, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante por contrabando e transporte de mercadoria sem nota fiscal, nesta quarta-feira (27), na BR-319, no município de Humaitá, interior do Amazonas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.