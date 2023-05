Caminhoneiro é preso com carga de madeira ilegal na BR-319

Manaus/AM - Um caminhoneiro, ainda não identificado, foi preso nesta terça-feira (2), com um caminhão carregado de madeira ilegal na BR-319 no município de Humaitá, no Amazonas.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam fazendo uma fiscalização no quilômetro 679 da rodovia, quando abordaram um caminhão com cerca de 34 m³ de madeira, mas o condutor apresentou documentos do material com divergências.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Humaitá.