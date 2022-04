Caminhões são apreendidos com madeira ilegal no Amazonas

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

A outra ação resultou na apreensão de aproximadamente 8 metros cúbicos de madeira serrada e um caminhão, na avenida Coronel Ciryllo Neves, Ponte Jornalista Phelippe Daou, na Compensa. Por volta das 6h50 desta quinta, durante patrulhamento, a equipe da viatura 1996 se deparou com o caminhão trafegando em via pública.

Manaus/AM - Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) apreenderam na noite de quarta (13) e manhã desta quinta-feira (14), dois caminhões com cargas de madeira ilegal, na rodovia AM-070 e na Ponte Rio Negro. Por volta das 21h, no quilômetro 35 da AM-070, a equipe abordou um veículo, conduzido por um homem, 35, transportando 9 estéreos, sem o Documento de Origem Florestal (DOF). Cada estéreo de lenha é igual ao volume de uma pilha de madeira de um metro cúbico. O caso foi encaminhado para o 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

