A caminho de escola, pai é executado e criança é baleada dentro de carro em Manaus

Moradores informaram que a família já mora no local há muitos anos e não tem envolvimento com o mundo do crime. O assassinato bárbaro revoltou a vizinhança. A polícia está no local e aguarda a chegada da perícia.

A esposa que estava em casa ouviu os tiros e correu para fora. Ela entrou em desespero ao ver o marido sendo morto e chegou a lutar com um dos assassinos. No confronto, ela arrancou o colete à prova de balas que ele usava.

De repente, um carro se aproximou do veículo da família e criminosos desceram e começaram a atirar no homem e o filho dele acabou sendo atingido na perna.

O crime ocorreu por volta das 7h. A vítima, havia acabado de sair de casa com o filho e também a filha, de 4 anos, e estavam se preparando para deixar as crianças na escola, segundo testemunhas.

