Caminhão transportando carvão ilegal é apreendido em Manaus

Em razão dos fatos, o motorista foi conduzido, juntamente com o caminhão e a carga, para a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA). A Polícia Militar por meio de suas unidades de Policiamento Ambiental alerta que, expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas em lei.

Conforme os Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), durante patrulhamento, foi encontrado no veículo cerca de 150 sacos de carvão vegetal, que estavam sendo transportados para um depósito. Foi solicitado ao condutor os documentos legais e obrigatórios para transporte e armazenamento do material vegetal, contudo, ele informou que não possuía.

