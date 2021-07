Caminhão-baú com 12 metros cúbicos de madeira ilegal é apreendido em Manaus

A ação foi durante patrulhamento no bairro Alvorada 1, quando os policiais realizaram abordagem a um caminhão-baú, placa NIP-4E90, com carregamento de madeira serrada de diversas espécies e bitolas. Após verificar o material transportado, os policiais solicitaram o documento de origem florestal (DOF), mas não foi apresentado nenhum comprovante referente à carga.

