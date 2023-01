‘Camilona’ e ‘China’ forneceram armas para matar rivais do tráfico em Manaus, diz PC

Manaus/AM - Kamila Caroline Vieira da Silva, 29, vulgo “Camilona”, foi presa nesta terça-feira (17), suspeita de envolvimento nas mortes de Joel da Silva Florêncio, 26, e Lucas Bicharra Aquino, 23. Ela e o marido Kevin Douglas Costa Tavares, 27, vulgo “China”, forneceram as armas para a execução da dupla, segundo a Polícia Civil.

A delegada Marília Campello, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), contou em entrevista coletiva, que Camilona negou ter participado do crime, mas as evidências apontam que ela e o companheiro “China”, que foi preso no dia 12 de janeiro na Zona Centro-Oeste, são suspeitos de envolvimento no crime.

“As testemunhas que foram ouvidas apontam Kamila e o companheiro dela, apelidado de china, que foi preso recentemente, como pessoas que teriam fornecido algumas dessas armas para a execução”, ressaltou.

Além de Camilona, Edney Abreu dos Santos, 41, vulgo “Baixinho”, apontado como líder do tráfico de drogas no bairro Dom Pedro e responsável por ordenar as mortes da dupla, também foi preso nesta terça-feira (17).