Câmeras vão ajudar a identificar assassino de genro do dono do Hospital Santa Júlia

Lucas tinha 29 anos, era casado com a Elza Gonçalves, herdeira do Hospital Santa Júlia. O casal tem um filho pequeno e Elza está grávida novamente. Ela e Lucas aguardavam ansiosos pela chegada da criança.

O objetivo é descobrir a identidade do assassino que se passou por cliente para executar o sargento do Exército e dono da cafeteria.

Manaus/AM - A Polícia Civil vai analisar as imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento “Mizes Café”, onde o empresário o empresário Lucas Ramon Silva Guimarães, 29, foi assassinado na noite dessa quarta-feira (1), no bairro Praça 14.

