Câmeras gravam ataque e execução de jovem perto de shopping em Manaus

Na cena, ainda é possível notar que mesmo com Dalton caído no chão, já baleado, os assassinos ainda o chutam várias vezes antes de fugirem. As imagens devem ser usadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para ajudar nas investigações.

Manaus/AM - Dalton Yan Souza da Silva, 24, morto a tiros na rua Pensador, no bairro Chapada, foi atacado por dois homens. O crime foi gravado por câmeras de segurança no local.

