Câmeras flagram assalto em açougue na zona norte de Manaus

Manaus/AM - Funcionários e clientes de um açougue ficaram aterrorizados durante um assalto, na tarde desta sexta-feira (17), na avenida Irianeópolis, antiga avenida G, no Conjunto Oswaldo Frota, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital. Dupla assalta açougue no bairro Osvaldo Frota, em Manaus pic.twitter.com/m9GlGbdz32 — Babilônia (@hamudaniel19) December 18, 2021 O roubo aconteceu por volta das 12h30, quando a dupla chegou no estabelecimento em uma motocicleta de cor vermelha. O garupa estava armado e levou celulares de clientes e a renda do açougue. Dupla assalta açougue no bairro Osvaldo Frota, em Manaus pic.twitter.com/KyfiMmLoMs — Babilônia (@hamudaniel19) December 18, 2021 De acordo com o proprietário do local, já é quarta vez que eles sofrem um assalto. Vários Boletins de Ocorrências já foram registrados.

