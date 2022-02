Câmera registra militares revirando casa e levando objetos durante revista policial

As imagens mostram dois policiais militares do Batalhão de Choque com fuzis mexendo nos bens da família. Um deles se impressiona com uma garrafa de uísque. “É Black Label?!”, indagou. Um outro chega a desdenhar do videogame.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.