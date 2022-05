Cachorros são resgatados de casa repleta de lixo e animais mortos em Manaus; Vídeos

"Quando recebemos as primeiras imagens, constatamos que se trata de um crime. É um crime evidente e urgente. Não tem como as autoridades não intervirem", concluiu.

Há 3 anos, moradores da localidade tem reclamado do odor forte que vinha da casa e dos choros dos animais. Nesta sexta-feira (20), uma pessoa conseguiu entrar na casa e fez imagens dos bichos em situação de insalubridade, então acionou as autoridades.

Manaus/AM - 18 cachorros foram resgatados na tarde deste sábado (21), de uma casa repleta de lixos e animais mortos na rua Visconde de Laguna, no conjunto Anavilhanas, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul.

