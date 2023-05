Cachorro fica ao lado do dono baleado em rua de Manaus; vídeo

De acordo com informações preliminares, a vítima, que ainda não foi identificada, estava passeando com o animal quando foi atingida por diversos disparos de arma de fogo efetuados por criminosos. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o cachorro ao lado do homem que estava ensanguentado no chão enquanto aguardava pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Manaus/AM - Um cachorro ficou ao lado do próprio dono após o homem ser baleado por criminosos, nesta terça-feira (02), na rua do Comércio, bairro Nova Floresta, zona leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.