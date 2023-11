Cabo da PM mata esposa e tira a própria vida durante festa em sítio na BR-174

Manaus/AM - Um cabo da Polícia Militar, identificado como Waldo Plácido de Miller, 33, assassinou a esposa Brenda Sales Miller, 31, com tiros na cabeça e em seguida tirou a própria vida durante uma confraternização ocorrida na noite desta segunda-feira (20), em um sítio localizado no Ramal do Caribe, no Km 12 da BR-174.

Informações repassadas por testemunhas à polícia dão conta de que o casal estava separado há cerca de 10 meses, mas vinha conversando para tentar uma reconciliação.

Minutos antes da tragédia, os dois estavam dentro da piscina conversando. Em determinado momento, Brenda saiu e seguiu em direção ao banheiro, Valdo a seguiu e segundos depois, tiros foram ouvidos no local.

Os convidados correram para o cômodo, mas Waldo havia trancado a porta. O local precisou ser arrombado e ao entrarem, os amigos do casal encontraram a mulher já sem vida, com três tiros na cabeça, e Valdo também morto ao lado dela com a arma na mão.

A polícia foi chamada e a perícia concluiu que Waldo assassinou Brenda e em seguida atirou em si mesmo.

Os amigos revelaram em depoimento que Brenda e Waldo tinham um relacionamento bastante conturbado e marcado por episódios de violência doméstica. Mesmo assim, a mulher nunca teria tido coragem de denunciar o marido pelo fato de ele ser policial.

Por conta das agressões, há alguns meses, Brenda decidiu sair de casa, mas aos poucos estava sendo convencida por Waldo a reatar.

A polícia investiga se antes do crime, a mulher e o cabo tiveram alguma discussão na festa que possa ter levado ao desfecho trágico.

Waldo atuava como cabo da PM no Hospital João Lúcio e junto com Brenda tinham dois filhos, de 2 e 6 anos. A família morava no Conjunto Águas Claras.