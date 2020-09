Cabo da PM é baleado e espancado durante emboscada no Amazonas

Manaus/AM - Um policial identificado como Aldison Guacebe, foi baleado na noite deste sábado (5) ao ser atacado por criminosos na Comunidade Auxiliadora, na zona rural do município de Humaitá, no Amazonas.

Segundo o cabo Jovalino, que estava com Aldison no momento do ocorrido, os bandidos surgiram no momento em que eles se preparavam para pegar uma embarcação e voltar para Humaitá.

Eles foram cercados e cabo da PM teve a arma roubada por um dos integrantes. Jovalino reagiu e baleou um dos homens, mas foi agarrado pelos criminosos que conseguiram pegar a arma dele.

Na tentativa de atirar contras os policiais, eles acertaram Guacebe ao menos três vezes. Mesmo ferido, o cabo e colega ainda foram espancados. Jovalino conseguiu pedir socorro para o companheiro que foi levado às pressas para um hospital em Manicoré.

A vítima sofreu ferimentos graves no braço e passou por cirurgia, mas terá que ser transferido para Manaus. Os bandidos fugiram levando as armas e ainda se não sabe o paradeiro ou as identidades deles.