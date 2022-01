Cabeleireiro é morto a facadas dentro de condomínio em Manaus

Manaus/AM - O cabeleireiro Raimundo Silva Moura, 56 anos, foi morto a facadas neste domingo (2), dentro de sua casa no Condomínio Residencial da Ilha do Campos Elíseos, bairro Planalto, no zona Centro-Oeste. O suspeito do crime foi detido. De acordo com informações iniciais da polícia, a vítima foi morta após uma discussão. Raimundo foi atingido com 4 facadas, sendo uma no pescoço e três no braço, ao tentar se defender. O suspeito do crime identificado como Jean Carlos, de 23 anos, contou à polícia que havia sido contratado pela vítima para prestar um serviço. Chegando na casa, Jean disse que o cabeleireiro tentou abusar dele sexualmente, os dois discutiram e entraram em luta corporal, segundo depoimento do suspeito. O homem então atingiu a vítima com facadas, que morreu no local. Jean Carlos foi detido na cena do crime e encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A real motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.