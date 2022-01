Cabeça e tronco de detento são encontrados em calçada de Manaus

Manaus/AM - Após pernas de um detento do regime semiaberto serem encontradas em um saco que estava sendo carregado por agentes de limpeza no Centro de Manaus, a cabeça e tronco da vítima foram encontrados no bairro Nossa Senhora de Aparecida, na Zona Sul de Manaus.

As primeiras partes foram coletadas pela perícia criminal na rua Bernardo Ramos, dentro do caminhão de lixo, após os garis acionarem a polícia. Em menos de uma hora, moradores do entorno da Praça da Bandeira Branca, viram dois sacos jogados em uma calçada, com um forte odor. A polícia foi acionada novamente e ao abrir o saco, constataram que seria o restante do corpo do detento.

O delegado Daniel Vezzani afirmou que testemunhas disseram que a vítima era um lavador de carros conhecido como Ferrugem, que respondia por tráfico no regime semiaberto, mas não souberam informar o nome verdadeiro.

O Instituto Médico Local (IML) fez a remoção dos restos mortais, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.