Briga em família termina com idoso morto a facadas pelo enteado no Amazonas

Manaus/AM - Um jovem de 22 anos, identificado apenas como João Victor, é suspeito de matar a facadas o padrasto, um idoso de 72 anos, no município de Borba, no interior do Amazonas.

Conforme informações da Polícia Militar, os dois teriam começado a discutir e, revoltado, João Victor desferiu várias facadas pelo corpo do idoso identificado como Raimundo. A vítima estava no banheiro quando foi golpeada. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o idoso para uma unidade de saúde do município, no entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois.

João Victor foi preso e deve aguardar os procedimentos cabíveis na unidade policial.