Briga em boca de fumo termina com jovem executado a tiros em Manaus

Ainda de acordo com a PM, no local foram apreendidos vários materiais para embalo de drogas.

Segundo a Polícia Militar, João Vitor estava com outros homens dentro de uma kitnet, que fica no 2º andar deste imóvel, e supostamente seria usado como boca de fumo. Eles teriam se desentendido e durante a discussão, os criminosos executaram a vítima com 6 tiros, sendo no rosto, pescoço, braços e tórax.

