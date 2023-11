Briga em bar termina com homem ferido a golpes de gargalo no Amazonas

Manaus/AM – Um homem, ainda não identificado, ficou ferido após ser atacado com golpes de gargalo de garrafa, nesse domingo (19), em um bar no Centro de Autazes, interior do Amazonas.

De acordo com testemunhas, o homem estava alterado no estabelecimento e deu início a uma discussão com outros clientes. Depois ele tentou agredir algumas pessoas até que foi ferido com o pedaço de vidro.

Ele foi encaminhado ao Hospital Deodato de Miranda Leão e não corre risco de morte.