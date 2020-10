Briga de casal termina com mulher esfaqueada pelo marido em Manaus

Manaus/AM - Após uma briga de casal, um homem identificado como Ediney Iakor Teixeira, de 38 anos, foi preso após desferir golpes de faca em sua esposa, neste sábado (10), na Rua 27, no bairro São José 3, zona leste de Manaus.

Segundo informações da PM, a mulher, de 40 anos, foi encontrada com ferimentos na mão e no braço. No local, o suspeito foi detido com a faca usada no crime. A vítima recebeu atendimento médico e, logo em seguida, o casal foi levado para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) para os procedimentos cabíveis.

Ainda de acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o suspeito estaria sob efeito de entorpecentes, e disse que a discussão começou pois a mulher teria dormido fora de casa.