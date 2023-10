Brasileiras vítimas de exploração sexual são resgatadas pela PF na Bolívia

Duas brasileiras, nascidas no Acre, foram resgatadas pela Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira (29), na Bolívia. Elas eram vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual.

De acordo com a PF, o resgate ocorreu após a Superintendência da Polícia Federal no Acre receber informações do crime. As tratativas com a Interpol em Cobija, na Bolívia, foram céleres e as mulheres prontamente localizadas e resgatas.

Diante dos fatos, as vítimas foram conduzidas para o Brasil com o auxílio do efetivo da Polícia Federal para as devidas providências e acolhimento.

Ainda conforme a PF, três suspeitos pelo crime foram presos, neste domingo (01), em Cobija.