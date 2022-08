Borel, apontado como chefe da milícia, é morto a tiros pela polícia

De acordo com a polícia, Borel teria trocado tiros com os policiais e acabou sendo atingido com um dos disparos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram encontrados uma pistola Canik, calibre 9mm, munições, caderno com anotações da contabilidade da milícia, dinheiro em espécie e dois aparelhos de telefone celular.

