'Bonde' do CV é preso enquanto se preparava para matar mulher no Amazonas

Manaus/AM - Quatro integrantes da facção Comando Vermelho foram presos nessa quinta-feira (24), no município de Lábrea, no interior do Amazonas. Ele confessaram que tinham planejado o assassinato de uma mulher e estavam apenas esperando a ordem para executá-la.

De acordo com a polícia, os suspeitos foram flagrados em atitudes suspeitas no Centro da cidade, na Praça Coronel Labre. Assim que a viatura se aproximou, eles tentaram fugir, mas foram alcançados pelos PMs.

Todos estavam com drogas e um estava armado com um revólver calibre 22 que tem capacidade para disparar 10 balas. Os acusados contaram à polícia que pertenciam à facção e estavam para executar a vítima que teria tido uma desavença amorosa com um dos comparsas deles.

Os envolvidos informaram também que o restante da droga estava na casa de um deles e levaram os agentes ao local. Todos foram presos e conduzidos à 6ª Delegacia Interativa de Polícia Civil de Lábrea.