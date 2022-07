'Bileno', líder da facção RDA morre em troca de tiros com a PM em Manaus

As pessoas começaram a correr e o bando aproveitou o momento para fugir e se esconder no sítio. Porém, a polícia recebeu a informação da localização deles e foi até a propriedade.

Manaus/AM – O líder da facção Revolucionários do Amazonas (RDA), Lenon Oliveira do Carmo, 41, mais conhecido como “Bileno”, morreu com outro traficante em um confronto armado com policiais em um sítio no bairro Puraquequara, na zona Leste, na madrugada deste domingo (10).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.