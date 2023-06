"Beijinho" é soldado de facção e matou homem por encomenda em Manaus, diz polícia

Beijinho também já tinha roubado um motorista em março de 2020 e é responsável por vários roubos em Manaus. Para o delegado, o modus operandi mais comum para ele é aproveitar as invasões ao território do tráfico para fazer arrastões.

Ele costuma invadir áreas tomadas por rivais e durante o confronto, aproveita para fazer arrastões. “No dia 2 de junho, ele juntamente com outros cinco elementos, invadiram um beco no bairro Santo Agostinho, para atacar traficantes rivais. Ele é envolvido com o tráfico de drogas e com organização criminosa, ele é um soldado do tráfico utilizado para este tipo de situação (...) O Beijinho aproveitou para a situação e fez arrastão de celulares, eles passaram, já estavam armados e pegaram celulares de moradores e foram matar os rivais”, diz.

Mas, os crimes de Beijinho não param por aí, segundo o delegado Daniel Fábio Aly, Beijinho é um soldado do tráfico e é um membro perigoso de uma facção criminosa no bairro Compensa.

Contudo, Guilherme acabou chamando Bruno e outro indivíduo, identificado apenas como Hebert, para participar do assassinato. Cada um recebeu uma parte do valor, Guilherme foi preso em março deste ano, e Hebert e Misael seguem foragidos.

O homicídio ocorreu no dia 11 de novembro de 2022, no bairro Adrianópolis, e teria sido encomendado por outro homem, Misael de Sousa Pinheiro, que está foragido até o momento.

