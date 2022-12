Bebê morre dentro de adolescente após mãe esperar 3 dias por parto em maternidade de Manaus

A avó da criança ficou revoltada com o descaso e registrou o caso na polícia. A ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil e caso seja confirmada a responsabilidade da maternidade, a mesma deverá ser processada, assim como os médicos envolvidos no acompanhamento da menor.

No boletim de ocorrência, a mulher relatou que a jovem foi internada no dia 15 de dezembro com perda de líquido e sangramento e passou três dias recebendo apenas medicamento para dor.

De acordo com a mãe da vítima, os médicos teriam se recusado a realizar o parto mesmo com a recomendação oficialmente prescrita pela obstetra da jovem.

