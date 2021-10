Bebê morre com tiro na cabeça enquanto cortava o cabelo em barbearia

Manaus/AM - Mário Neto Ferreira Lourenço, um bebê de apenas 1 anos e 6 meses, morreu com um tiro na cabeça em um salão no bairro Jacutinga, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (25).

A criança estava acompanhada do pai e cortava o cabelo no momento da tragédia. Mário foi atingido por uma bala perdida e chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Uma outra criança de 3 anos que também estava no estabelecimento levou um tiro de raspão no tornozelo.

De acordo com a polícia, os disparos foram efetuados por criminosos que estavam em um carro e tentavam matar um homem identificado como Ruan Batista, 24.

Ele correu para a barbearia, mas foi perseguido e morreu com vários tiros. Antes do ataque a Ruan, os mesmos pistoleiros já tinham assassinado outro familiar dele, Renan Batista, na frente de uma casa algumas ruas antes.