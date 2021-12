Bebê e mais três crianças são abandonados em casa com escopeta no Amazonas

Manaus/AM - Quatro crianças com idade de 1,6, 7 e 11 anos foram resgatadas de uma residência onde foram deixadas sozinhas pelos pais na cidade de Itacoatiara, nesse fim de semana. Segundo a polícia, no imóvel onde elas estavam foi encontrada uma escopeta com cinco munições, uma delas deflagrada. O bebê e os irmãos foram achados enquanto a polícia perseguia um homem que foi flagrado armado na rua Curió, Bairro da Paz, enquanto policiais faziam patrulhamento de rotina, por volta das 12h, do domingo (19). Na ocasião, o homem fugiu correndo por um beco e os agentes saíram atrás, mas perderam o rastro dele. Em determinado trecho, eles ouviram o choro das crianças e decidiram checar, momento em que encontraram as vítimas sozinhas. Elas não sabiam dizer para onde os pais tinham ido e foram levadas para Delegacia Interativa de Polícia de Itacoatiara (DIP).

