Bebê é encontrado com cabeça estraçalhada em lixão de Manaus; Imagem forte

Segundo informações, funcionários já haviam percebido que urubus estavam puxando um saco com 'carne', e viram que um trator estava em direção ao embrulho, quando decidiram verificar do que se tratava.

Manaus/AM - Um recém-nascido, ainda com cordão umbilical, foi encontrado no meio do lixo, no aterro sanitário de Manaus, localizado na Rodovia AM-010, em Manaus.

