Batalhão Ambiental apreende caminhão com madeira ilegal

A Polícia Militar, por meio do CPAmb/BPAmb, alerta a população que retirar e transportar matéria-prima do meio ambiente para comercialização sem a devida documentação legal configura crime ambiental, sendo o(s) responsável(is) sujeitos aos rigores da lei.

Manaus/AM - Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), em ação do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), dentro da Operação Hórus, apreenderam neste sábado (15), por volta das 21h, um caminhão tipo caçamba transportando carga de madeira de diversas espécies, serrada em blocos, perfazendo um total de 12 metros cúbicos, no Km 09 da rodovia estadual AM-352.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.