Bares são autuados durante fiscalização da CIF em Manaus

Manaus/AM - Agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) vistoriaram 31 estabelecimentos na noite de sábado (04), em Manaus e no município de Coari.

Durante as fiscalizações, oito locais foram autuados por violação do decreto estadual, que prevê normas de prevenção contra a Covid-19. Em Coari, além do decreto governamental, os agentes fiscalizaram o cumprimento da Lei Seca, determinada no município por conta da eleição suplementar.

Em Manaus, no bairro Nossa Senhora das Graças, o estabelecimento King House foi autuado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), por manter o volume do som acima do permitido. O boteco do Sidão, no bairro Coroado, na zona leste da capital, foi autuado pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por não possuir documentos obrigatórios para o funcionamento. Na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, os estabelecimentos Barem Pub, Buteco do Bahamas, Cervejaria do Barba e o bar da Kellinha foram fechados pelos agentes da CIF.

Lei Seca

Em Coari, a CIF foi realizada para o cumprimento da Lei Seca, que iniciou às 18h do sábado e vai até as 23h59 de hoje. Foram fiscalizados 23 estabelecimentos, sendo cinco destes fechados pelos fiscais.