Bares e postos de combustíveis são fiscalizados durante 'Operação' contra poluição sonora em Manaus

A autoridade policial ressaltou ainda que, durante a Semana Nacional do Meio Ambiente, entre os dias 31 de maio e 5 de junho, as equipes da Dema continuarão apurando denúncias e realizando ações de combate a esses crimes.

“Fiscalizamos mais de 22 estabelecimentos comerciais, entre eles bares, casas de eventos e postos de combustíveis. Com o intuito de conscientizar e também verificar a ocorrência de poluição sonora nessas determinadas áreas, além de avaliar as licenças ambientais”, disse a delegada.

