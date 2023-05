Bares e casas de shows são fiscalizados durante operação contra exploração sexual em Manaus

Manaus/AM - Com objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), deflagrou na noite desta quinta-feira (11) uma operação para fiscalizar 12 locais entre bares e casas de eventos, localizados no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus.

Com efetivo integrado entre órgãos estaduais, federais e municipais, as abordagens foram realizadas em bares com objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, onde foram realizadas orientações sobre a presença de menores de idade em locais e horários indevidos, bem como a venda de bebida alcoólica.

Em um dos estabelecimentos fiscalizados, a proprietária, Elizete Barreto, destacou que a ação dos poderes públicos é necessária, para punir quem realiza exploração sexual de menores, tanto como os estabelecimentos que descumprem a lei, realizando a venda de bebida alcoólica.

“Acho importante essa fiscalização, ainda mais no nosso bairro, eu trabalho com esse lanche, mas aqui em volta nos bares a gente vê muito adolescente frequentando. A gente sempre orienta na nossa casa e aqui, os jovens e adolescentes para não confiarem em qualquer pessoa, mas também parabenizamos a Segurança Pública por essa ação de fiscalização e conscientização.” Disse a comerciante.

A CIF visitou 12 estabelecimentos entre bares, restaurantes e pousadas no bairro Colônia Antônio Aleixo, após denúncias de situações de exploração sexual na área.