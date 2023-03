Bando preso com jet ski e carros usava barcos para transportar drogas em Manaus, diz delegado

Manaus/AM - As sete pessoas que foram presas suspeitas de participar de um grupo criminoso, eram responsáveis de fazer o transporte dos entorpecentes no interior do Amazonas usando barcos de pesca, segundo informou o delegado Mário Paulo Teles, diretor Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), nesta quarta-feira (15).

“Encontramos esse grupo após recebermos informações que ele viria do interior para Manaus com drogas, então, nos deslocamos para o município de Iranduba e conseguimos flagrar o momento exato em que estava tirando o carregamento no barco e colocando em veículos. Nós apreendemos a droga e depois localizamos outra parte dela em um sítio em Iranduba, e outra parte em um sítio no bairro Tarumã, em Manaus”, explicou o delegado.

O delegado ainda detalhou como o grupo fazia para driblar a polícia, caso as embarcações fossem fiscalizadas. “Eles usavam barcos pesqueiros para fazer o transporte dos entorpecentes do interior do estado. Eles paravam em algum ponto, antes de chegar em Manaus, colocavam as drogas em carros e terminavam a viagem pela estrada”, concluiu.

Todos os carros apreendidos estão com placas do Nordeste, por esse motivo, a polícia investiga se o grupo também está atuando em outros estados, ainda mais porque um dos presos veio do Maranhão exclusivamente para participar da empreitada criminosa.

Entre os presos também está uma mulher, que é namorada de um dos suspeitos, e atuava diretamente nos negócios.

Ao todo foram apreendidos um fuzil, cinco veículos, quatro motores e 634 quilos de drogas que equivale a um prejuízo de R$ 4 milhões.