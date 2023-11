Bandidos usam imagem de dono do Portal do Holanda para aplicar golpes na OLX

Manaus/AM - A plataforma de compras e vendas OLX, está sendo usada por criminosos para aplicar golpes nos usuários, causando prejuízos não só para quem deseja realizar uma compra, como também em pessoas que acabam tendo sua imagem usada em perfis falsos.

Um dos bandidos estava usando a imagem do proprietário do Portal do Holanda, para negociar aluguéis de casas e apartamentos em várias cidades do Brasil.

Em uma das denuncias recebidas pelo Portal do Holanda, um professor, de São Paulo, que iria assumir uma cadeira na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), entrou em contato com o número do golpista, que usava a foto do empresário, para oferecer aluguéis de imóveis fantasmas em Manaus. O bandido ao não conseguir aplicar o golpe no professor, passou a usar também a imagem dele para fazer novas vítimas.

Já um casal, de Macapá, no Amapá, também entrou em contato pelo número (96) 99121-2259, e quase caiu no golpe: “Ele (o golpista), estava postando um anúncio de aluguel de uma casa em um condomínio. A casa era excelente, porém o valor estava muito abaixo do mercado. Entramos em contato e ele disse que estava viajando, mas se quiséssemos fechar negócio mesmo, era pra dar um sinal que ele retirava o anúncio.Imaginamos que era golpe e ficamos de visitar a casa. Aí ele sumiu.”, relatou uma das vítimas que não quis ser identificada.

A OLX diz investir em tecnologia e serviços de orientação ao usuário, mas não oferece qualquer segurança e todos os dias há relatos de centenas de vítimas no site Reclame Aqui, sobre anúncios falsos.

Vale ressaltar que os golpistas colocam como foto de perfil fotos de pessoas públicas justamente para passar credibilidade. O que poderia ser evitado se a plataforma exigisse um reconhecimento facial ou solicitasse documentos para abrir o cadastro.

Enquanto isso, pessoas perdem dinheiro e outras correm risco por ter suas imagens divulgadas de forma criminosa na plataforma, que atualmente só serve de trampolim para o crime.



Manaus possui uma Delegacia especializada em crimes cibernéticos, e as vítimas podem denunciar na Delegacia Geral localizada na Av. Pedro Teixeira, 180 - Chapada, e pela Delegacia Virtual (Devir), no endereço eletrônico: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/