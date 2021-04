Bandidos explodem banco na Bahia e fazem morador de refém

Uma agência bancária da Caixa Econômica Federal foi explodida na madrugada desta sexta-feira (30), na região do Largo do Tanque, em Salvador. Conforme moradores, as explosões começaram por volta das 3h25 e uma pessoa foi feita refém.

Segundo o G1 Bahia, a unidade bancária fica dentro de um centro comercial, com grades ao redor. Um dos portões de entrada foi derrubado pelos suspeitos, que chegaram ao local em cinco carros. Ainda de acordo com os moradores, os criminosos fecharam a rua, para evitar a passagem de outros veículos e pessoas.

As testemunhas detalharam que o homem feito refém também é morador da região, e que passava pela rua no momento do assalto. Ainda não há informações sobre o que aconteceu com ele depois do assalto.

Muitos tiros foram disparados e cápsulas de munição de fuzil foram encontradas na pista. Ao menos três explosões foram ouvidas pelas testemunhas. Equipes da Polícia Militar estão no local nesta manhã junto com o gerente da agência, mas ele não quis falar sobre o assunto.