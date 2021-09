Banda de pagode transmitiu ao vivo momento em que dono de bar é morto a tiros em Manaus

Manaus/AM - Uma banda de pagode estava no palco e fazia uma transmissão ao vivo do show no momento em que o dono do Boteco Jardim RestoBar, Raniele da Silva Pinheiro, de 40 anos, foi morto com cinco tiros, na noite deste domingo (12), dentro do estabelecimento, localizado na praça do Prosamim Mestre Chico, zona Sul de Manaus.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o exato momento em que o grupo tocava quando percebeu o som dos disparos de arma de fogo. Os integrantes correm para se proteger dos tiros e, em seguida, a esposa de Raniele começa a gritar desesperada e informa que também foi baleada.

Raniele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A esposa dele foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. O estado de saúde dela não foi divulgado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.