Bancária é sequestrada e mantida refém e cativeiro por criminosos em Manaus

Já na manhã de sexta, os criminosos tentaram sacar dinheiro da conta da mulher e ainda solicitaram inicialmente a quantia de R$ 80 mil para familiares, dos quais foram pagos R$ 20 mil. A noite, os policiais conseguiram resgatar a vítima e efetuar as prisões de oito envolvidos. Tanto dos que participaram do sequestro quanto os que transferiram e receberam o dinheiro da bancária.

Conforme o delegado Rafael Allemand, diretor do DRCO, a vítima estava saindo do trabalho quando foi abordada pelos infratores no estacionamento e colocada em um veículo. Em seguida, ela foi levada para um cativeiro, onde passou a noite de quinta-feira.

