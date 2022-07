Baleado, suspeito de assalto à casa de PM é preso ao buscar atendimento em hospital de Manaus

De acordo com a PM, Weslei e outro suspeito identificado como Erivelto Silvano, de 20 anos, teriam rendido a família do policial ao invadirem a residência durante o assalto. Na fuga, Erivelton foi perseguido e espancado pelos moradores até a chegada da polícia. Ele foi socorrido e encaminhado ao Platão Araújo. Já Weslei, foi baleado, mas conseguiu fugir. No entanto, ele foi preso horas depois ao dar entrada na unidade de saúde para receber atendimento médico devido ao ferimento.

